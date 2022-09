Reprodução: The Independent Boris Johnson

Boris Johnson, o ex-ministro do Reino Unido afirmou em discurso na Casa dos Comuns (Câmara do Deputados) , que prestam homenagens em memória à rainha Elizabeth II, nesta sexta-feira (9), antes do início do funeral da monarca em Londres, que "engasgou" e não conseguiu continuar uma entrevista à BBC sobre a rainha há alguns meses.

"Alguns meses atrás, a BBC veio me ver para falar sobre Sua Majestade, a Rainha, e nos sentamos, as câmeras começaram a rodar e eles pediram que eu falasse sobre ela no passado."

"Receio que simplesmente engasguei e não consegui continuar. Eu realmente não me comovo facilmente às lágrimas, mas fiquei tão triste que tive que pedir para eles irem embora."

"Sei que hoje existem inúmeras pessoas neste país e em todo o mundo que experimentaram a mesma emoção repentina e inesperada."

O ex-primeiro ministro, que estava visivelmente emocionado, ainda relatou que em seu último encontro com Elizabeth, antes da sua renúncia, ela esta "radiante".

"Tão radiante, conhecedora e fascinada pela política como sempre"

"Esse impulso de cumprir seu dever a levou até sua 10ª década até o momento em Balmoral, como minha honrada amiga (Liz Truss) disse, apenas três dias atrás, quando ela se despediu de seu 14º primeiro-ministro, e deu as boas-vindas ao seu 15º."

"Posso lhe dizer que, naquela plateia, ela era tão radiante, conhecedora e fascinada por política como sempre me lembro e tão sábia em seus conselhos quanto qualquer pessoa que conheço, se não mais sábia."

Johnson, ainda, elogiou a "humildade" e a "recusa de ser grandiosa" da rainha, o que provocou alguns risos na Câmara dos Comuns quando disse: "Ao contrário de nós, políticos, com nossos batedores e nossos comboios blindados, posso lhe dizer que ela dirigiu em seu próprio carro sem detetives e sem guarda-costas, saltando a uma velocidade alarmante sobre a paisagem escocesa para o espanto total dos caminhantes e turistas que encontramos."

Ao final do discurso, Johnson elogiou novamente Elizabeth II e concluiu: "O facto de hoje podermos dizer com tanta confiança - Deus Salve o Rei - é uma homenagem a ele, mas sobretudo a Elizabeth, a Grande, que trabalhou tão duro para o bem de seu país, não apenas agora, mas para as próximas gerações."

