Secretário de Estado dos EUA faz visita surpresa a Kiev

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez nesta quinta-feira (8) uma visita surpresa a Kiev para discutir a ajuda militar para a Ucrânia.

Essa é a segunda viagem do chefe da diplomacia americana ao país desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, e acontece em meio à contraofensiva das forças ucranianas para retomar territórios no sul e no leste.

Ao mesmo tempo, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, se reuniu com aliados na base de Ramstein, na Alemanha, e anunciou mais US$ 675 milhões em assistência militar à Ucrânia, incluindo armas, munições e suprimentos para o Himars, lançador de foguetes capaz de atingir alvos a 80 quilômetros de distância.

Além disso, o Departamento de Estado aprovou mais US$ 2 bilhões em empréstimos e subsídios para a Ucrânia e países vizinhos adquirirem equipamentos militares americanos.

Metade desse valor será destinado a Kiev, enquanto o restante será dividido entre 18 nações que podem se tornar alvos de Moscou, como Geórgia e Moldávia, que têm regiões separatistas pró-Rússia, e os Países Bálticos.

