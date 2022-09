Reprodução: Facebook / The Royal Family Rainha Elizabeth 2ª morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos

A morte da rainha Elizabeth 2ª, nesta quinta-feira (8) , representou o fim do reinado mais longevo da história britânica, que chegou a 70 anos. Apenas dois reis na história ultrapassaram essa marca: Luís XIV, rei absolutista francês que reinou por 72 anos; e Bhumibol Adulayadej, que foi rei da Tailândia por 70 anos e 126 dias. João II, um príncipe, também reinou por 70 anos e 91 dias em Liechtenstein, um principado com 25 quilômetros de extensão, entre a Áustria e a Suíça.

Desde Maria 1ª, a primeira rainha reinante da Inglaterra (1553 - 1558), apenas outras cinco mulheres ascenderam ao trono. Jane, irmã de Maria, não costuma ser contabilizada por ter ficado só nove dias no posto. De todas as outras rainhas, apenas Vitória do Reino Unido reinou por mais de cinco décadas (1819 - 1901). Elizabeth 1ª esteve no trono por 45 anos (1533 - 1603), enquanto Maria 1ª, Maria 2ª e Ana da Grã-Bretanha foram monarcas por cinco anos cada.

A rainha Elizabeth 2ª morreu aos 96 anos, em Balmoral no Reino Unido, após ter uma piora no estado de saúde. Ela vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Ao longo deste ano, apesar de longeva e aparentar estar sempre disposta em suas poucas aparições, vinha se ausentando de diversos eventos públicos de alto escalão.

Charles Philip Arthur George, o primogênito da falecida rainha, assumirá o troco britânico. Em operação conhecida como London Bridge , ele deve participar de uma série de serviços e cerimônias reais até o funeral de Estado da mãe, daqui a dez dias.

