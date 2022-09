Reprodução Fernando Andrés Sabag Montiel

O brasileiro Fernando André Sabag Montiel, cidadão brasileiro de 35 anos, que tem residência na Argentina desde a década de 1990, acusado de tentar assassinar a vice-presidente Cristina Kirchner, recusou-se a prestar depoimento na noite desta sexta-feira (2), segundo informações da imprensa Argentina.

Em Buenos Aires, ele foi interrogado na sede da Polícia Federal, perante a juíza federal María Eugenia Capuchetti e o promotor Carlos Rívolo. O brasileiro foi acusado de tentativa de homicídio qualificado.

Na quinta (1º), Montiel ouviu a leitura dos fatos e se queixou de um suposto golpe no olho que havia recebido no local do ataque. Ele segue preso na capital argentina.

Segue sob investigação a possibilidade de outros envolvidos no ataque da última quinta-feira, na porta da casa da vice-presidente.

Até o momento foram coletados 30 depoimentos, incluindo o de Kirchner, que afirmou não ter visto Sabag Montiel sacar a arma. Ela falou por 50 minutos.

Já conhece o canal do Último Segundo no Telegram ? Entre e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG