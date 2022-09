Reprodução/Facebook - 15.07.2022 Bolsonaro em evento evangélico no Maranhão: nos últimos três meses, ele esteve, em média, em um ato com o segmento religioso por semana

Segundo o Datafolha, para 56% dos eleitores, religião e política andam lado a lado e 60% diz ainda que os valores familiares importam mais que as propostas para a economia do país. O foco principal dos candidatos à presidência da República nas primeiras semanas de campanha tem sido a religião e o voto desse eleitorado.



Por outro lado, 35% discordam que a economia é mais importante que os valores, 19% dessas totalmente e 17%, em parte.

Política e valores religiosos devem andar sempre juntos para que o Brasil possa prosperar:



Em %



Concorda totalmente: 40

Concorda em parte: 16

Não concorda nem discorda: 1

Discorda em parte: 11

Discorda totalmente: 30

Não sabe: 1

Eleitores de Bolsonaro e evangélicos são os que mais concordam com a frase:

Em %



Eleitores de Bolsonaro 74

Eleitores de Lula: 50

Evangélicos: 69

Católicos: 57

Interior: 61

Região metropolitana: 49

Mais pobres** (ganham até 2 salários mínimos): 61

Mais ricos** (ganham acima de 10 salários mínimos): 41

A pesquisa, no entanto, diz que nas eleições deste ano, quase três quartos (74%) vai votar pensando a prosperidade pessoal. Esse percentual salta a 82% entre os eleitores do ex-presidente Lula e 75% entre bolsonaristas, 62% nos que apoiam Ciro e 57%, Tebet

Meu voto para presidente vai me ajudar a prosperar na vida

Em %

Concorda totalmente: 51

Concorda em parte: 23

Não concorda nem discorda: 1

Discorda em parte: 10

Discorda totalmente: 13

Não sabe: 1

É mais importante um candidato defender os valores da família do que ter boas propostas para a economia

Em %

Concorda totalmente: 38

Concorda em parte: 22

Não concorda nem discorda: 2

Discorda em parte: 17

Discorda totalmente: 19

Não sabe: 2

O Brasil é um país majoritariamente cristão. Lula e Bolsonaro se dizem católicos, mas o atual presidente tenta colar no rival a imagem de ser "anti-religião". Lula deve reagir e buscar o voto evangélico.

No primeiro debate presidencial, transmitido pela TV Bandeirantes, Bolsonaro atrelou à Lula ser favorável ao aborto ligado ao MST (Movimento dos Sem Terra).

Assim, o eleitor bolsonarista é mais identificado com a afirmação sobre a suposta dicotomia entre valores e economia: 71% concordam com ela. Mas 59% dos de Lula também o são, índice que cai com Simone Tebet (MDB, quarto lugar na disputa, com 5%) para 53% e com Ciro Gomes (PDT, terceiro, com 9%) para 41%.



O eleitorado brasileiro, no geral, mostra-se bastante conservador na pauta de costumes.

Também da pesquisa realizada desde a última terça-feira (30) a quinta (1º), 30% dos eleitores afirmaram que votarão em protesto nestas eleições.

Meu voto para presidente nessas eleições é um voto de protesto

Em %

Concorda totalmente: 30

Concorda em parte: 14

Não concorda nem discorda: 1

Discorda em parte: 13

Discorda totalmente: 40

Não sabe: 2

Por outro lado, 33% dizem votar em gratidão ao candidato neste ano.

Concorda totalmente: 33

Concorda em parte: 13

Não concorda nem discorda: 1

Discorda em parte: 14

Discorda totalmente: 37

Não sabe: 1

Foram ouvidos 5.734 eleitores em 285 municípios. Com margem de erro de dois pontos (para mais ou para menos), a pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, está registrada sob o número BR-00433/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.

