Reprodução/Twitter Mortes em ataque russo a estação na Ucrânia sobem para 25

Subiu para 25 o número de mortos no ataque da Rússia contra a estação ferroviária de Chaplyne, na província de Dnipropetrovsk, centro-leste da Ucrânia.

O balanço foi fornecido nesta quinta-feira (25) pelo vice-chefe do gabinete presidencial ucraniano, Kyrylo Tymoshenko, e inclui pelo menos uma criança de 11 anos entre as vítimas.

O bombardeio ocorreu na última quarta-feira (24), dia em que a Ucrânia comemorou os 31 anos de sua independência da União Soviética.

A Rússia admitiu o ataque, mas deu outra versão: segundo o Ministério da Defesa de Moscou, um míssil Iskander atingiu um trem militar e matou "mais de 200 soldados" ucranianos.

Chaplyne é uma cidade de cerca de 3,5 mil habitantes e fica em uma importante linha de transporte entre o nordeste e o sul da Ucrânia.

Em abril passado, um ataque russo contra outra estação ferroviária, mas em Kramatorsk, na província oriental de Donetsk, já havia deixado mais de 50 civis mortos durante uma operação de evacuação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.