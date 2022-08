Flickr Míssil disparado era do modelo BrahMos

A Força Aérea da Índia demitiu três funcionários que dispararam, acidentalmente, um míssil no Paquistão. O incidente aconteceu em março e não causou nenhuma morte.



Em comunicado divulgado na última terça-feira (23), o Ministério da Defesa indiano classificou o erro dos funcionários como "desvio dos procedimentos operacionais padrão".

“Um tribunal de inquérito, criado para estabelecer os fatos do caso, incluindo a fixação da responsabilidade pelo incidente, descobriu que o desvio dos procedimentos operacionais padrão por três oficiais levou ao disparo acidental do míssil”, disse o ministério em comunicado, completanto que os três responsáveis foram demitidos imediatamente.

"Esses três oficiais foram os principais responsáveis ​​pelo incidente. Seus serviços foram encerrados pelo governo central com efeito imediato. Ordens de rescisão foram entregues aos oficiais em 23 de agosto."



O míssil do modelo BrahMos foi disparado no dia 9 de março durante uma atividade de manutenção de rotina. Ele caiu perto da cidade de Mian Chunnu, na província paquistanesa de Punjab. O alcance do projétil é de 300 km a 500 km.

