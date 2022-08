Reprodução/Twitter - 20.08.2022 Dois acidentes aconteceram na Turquia

Um caminhão perdeu os freios e atropelou uma multidão de pessoas na cidade de Derik, na Turquia, neste sábado (20). Pelo menos 19 pessoas morreram e 26 ficaram feridas, sendo seis em estado grave, de acordo com o ministro da Saúde do país, Fahrettin Koca.



"Todos os meios foram mobilizados para o tratamento dos feridos", afirmou Koca.

Vídeos publicados pela imprensa turca mostram o caminhão desgovernado arrastando outros veículos e pedestres em pânico.

Mais cedo, outro acidente já havia deixado 15 mortos e 31 feridos, quando um ônibus atingiu uma ambulância, um caminhão de bombeiros e um veículo com uma equipe de jornalistas. Três paramédicos, três bombeiros e dois membros da imprensa estão entre as vítimas.



