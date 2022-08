Reprodução Rússia lança mísseis contra universidade em Mykolaiv

As forças da Rússia lançaram na última madrugada dois mísseis contra a Universidade Nacional do Mar Negro, em Mykolaiv, no sul da Ucrânia.

Em seu canal no Telegram, o prefeito Oleksandr Sienkevych disse que apenas um segurança estava dentro do prédio no momento do ataque e não ficou ferido. Os destroços e a onda de choque gerados pelo bombardeio danificaram casas nos arredores.

"Há poucos dias, publiquei um vídeo e mostrei que não tem base militar ali", acrescentou. O Kremlin não comentou o ataque.

Mykolaiv fica na costa do Mar Negro, entre as províncias de Odessa, uma das mais populosas da Ucrânia, e Kherson, que está sob controle da Rússia e é palco de uma contraofensiva de Kiev.

