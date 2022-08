Reprodução/Twitter Explosão em mesquita de Cabul deixa mortos e feridos

Uma forte explosão foi registrada na mesquita Abu Bakr al Siddiqui, no bairro de Khari Khana, ao norte de Cabul, no Afeganistão , nesta quarta-feira (17), informa a mídia local.



Conforme a emissora Al Jazeera, seriam ao menos 20 mortos e 40 feridos. Já a ONG Emergency informa que apenas seu hospital na cidade já recebeu 27 feridos, entre os quais, cinco crianças e adolescentes.

Pouco após o incidente, o porta-voz do governo do Talibã, Zabihullah Mujadih, condenou o que chamou de ataque e disse "rezar pelas vítimas". Além disso, afirmou que "os responsáveis serão punidos".

Ainda nenhum grupo assumiu a autoria da ação, mas os talibãs são rivais históricos dos terroristas do Estado Islâmico de Khorasan (conhecidos como EI-K ou ISIS-K).

Logo após o grupo fundamentalista reassumir o poder político no país, em 15 de agosto de 2021, os terroristas fizeram uma série de atentados contra mesquitas.



Os dois grupos islâmicos são da mesma vertente, sendo sunitas, mas têm visões diferentes de poder: enquanto o Talibã quer um "califado" dentro do território nacional, o EI quer se expandir o máximo possível pelo mundo.

