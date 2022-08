Reprodução/ANSA - 29.06.2022 Papa voltou a pedir orações pela Ucrânia

O papa Francisco fez orações especiais neste domingo (14), ao fim da tradicional cerimônia do Angelus, pela Ucrânia e pela Somália.

"Quero chamar atenção sobre a grave crise humanitária que atinge a Somália e algumas zonas dos países limítrofes. As populações dessas regiões, que já vivem em condições muito precárias, estão agora em perigo mortal por causa da seca. Desejo que a solidariedade internacional possa responder eficazmente a tal emergência", disse aos fiéis.

"Infelizmente, a guerra distorce a atenção e os recursos, mas esses são objetivos que exigem o máximo empenho: a luta contra a fome, pela saúde e pela educação", acrescentou.

Ao fim do discurso, após agradecer a presença dos peregrinos de vários países, o líder católico voltou a fazer um apelo pelo fim da guerra na Ucrânia. Lembrando de um encontro que ocorre em Cracóvia, na Polônia, onde "São João Paulo II fez o ato de confiança à divina misericórdia", Francisco disse que o gesto do então Pontífice faz "mais sentido do que nunca".

"A misericórdia é o caminho da salvação para cada um de nós e para o mundo inteiro. E pedimos ao Senhor, misericórdia especial, misericórdia e piedade pelo martirizado povo ucraniano", pontuou.

