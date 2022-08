Divulgação - 14.08.2022 Matheus de Souza Cardoso atacou Luiz Henrique com um canivete

O Portal dos Procurados divulgou, neste domingo (14), um cartaz que pede informações para ajudar a Polícia Civil a localizar e prender Matheus de Souza Cardoso. O homem está foragido e é apontado como o principal suspeito pela morte de Luiz Henrique de Lima Cardoso, de 22 anos, durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, Região Metropolitana do Rio, no último domingo (7).

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) e contra Matheus foi expedido um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado. O caso aconteceu depois que o suspeito e a vítima se esbarraram no evento e começaram uma discussão. Eles foram separados por um amigo, mas se reencontraram e voltaram a brigar.

Em meio a confusão, Matheus atacou Luiz Henrique com um canivete. O laudo da perícia afirma que o jovem teve onze ferimentos no corpo provocados pelos golpes, sendo três deles no tórax, dois no braço direito e cinco no braço esquerdo, além de uma facada na testa. A causa da morte foi traumatismo cranioencefálico por mecanismo perfurocortante.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.

