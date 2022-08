Reprodução/Ansa - 14.08.2022 Visita de Pelosi provocou intensos exercícios militares em Taiwan

O senador democrata Ed Markey e um grupo de congressistas norte-americanos chegaram neste domingo (14) a Taipei, em Taiwan, para uma visita institucional.

A viagem ocorre há apenas 12 dias da ida da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e em meio a uma grave crise diplomática entre China e EUA.

Durante a missão, que será encerrada já nesta segunda-feira (15), os representantes se reunirão com líderes de alto nível do governo local para discutir relações bilaterais e a segurança regional.

A visita de Pelosi causou uma crise séria na região, com a China realizando os maiores exercícios militares ao redor do território em décadas e acusando Washington de "traição" aos princípios que mantêm em relação a Taiwan - de que o território é parte "inalienável" da "China Única".

Por sua vez, a Casa Branca afirmou que a visita de congressistas norte-americanos é uma praxe e ocorre sempre e que o governo de Joe Biden não mudou o entendimento histórico - continuando a não concordar com a independência da ilha.

