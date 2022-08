Reprodução/twitter - 14.08.2022 Igreja copta de Abu Sifine, no Cairo

Um incêndio na igreja copta de Abu Sifine, no Cairo, capital do Egito, matou 41 pessoas e deixou outras 55 feridas neste domingo (14), informam as autoridades eclesiásticas locais.

Diversas pessoas apresentaram ferimentos graves e foram levadas a hospitais da cidade e também de Al Agouza. Assim que houve o incidente no bairro de Imbaba, a região do Cairo foi colocada em alerta pelo temor de ser alguma ataque terrorista.

Mas, o Ministério do Interior informou à agência de notícias Mena que, após uma análise inicial, a causa do incêndio foi uma falha elétrica em um dos aparelhos de ar condicionada da estrutura.

Mesmo assim, o procurador-geral do Egito, Hamada al-Sawi, ordenou a criação de uma força-tarefa para investigar a situação. O grupo já analisou a estrutura e está entrevistando os sobreviventes.

