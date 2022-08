Reprodução: Flickr Salman Rushdie, autor do livro "Os Versos Satânicos"

A polícia de Nova York identificou o responsável por atacar o escritor Salman Rushdie . Ele se chama Hadi Matar, um homem de 24 anos de Fairview, em New Jersey. Segundo a polícia, a motivação do crime não foi ainda esclarecida. A informação foi dada em entrevista coletiva realizada em um prédio da polícia de Nova York, em Jamestown, onde o suspeito é mantido preso.

Segundo a polícia, o caso é acompanhado pelo FBI, que ajuda nas investigações. O escrito anglo-indiano continua em cirurgia, segundo as autoridades.

O escritor Salman Rushdie, alvo de um ataque durante uma conferência nesta sexta-feira em Nova York, recebeu múltiplas facadas, segundo a endrocrinologista americana Rita Landman, que subiu ao palco para oferecer ajuda após o indiano sofrer o atentado.

Um dos ferimentos do autor foi no lado direito do pescoço e uma poça de sangue estava embaixo de seu corpo. Relatos de outras testemunhas dizem que o escritor recebeu de 10 a 15 golpes. Ainda segundo ela, o escritor estava aparentemente vivo e não precisou receber reanimação cardiopulmonar.

“Pessoas estavam dizendo: 'ele tem pulso, ele tem pulso'”, contou a médica ao jornal The New York Times.

Outra pessoa que estava no evento, Bill Visu, de 72 anos, disse que viu o homem atacar o escritor. Segundo ele, um grupo de pessoas correu ao palco e jogou o homem ao chão. Em seguida, a plateia deixou o local.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do escritor. A obra de Rushdie fez com que ele se tornasse alvo de ameças de morte no Irã desde a década de 1980.

Um repórter da agência Associated Press (AP) testemunhou o episódio de violência registrado por volta de 10h30 no horário local. Um homem invadiu o palco do anfiteatro do centro educacional Chautauqua Institution e começou a agredir Rushdie. O escritor caiu no chão e o homem foi contido.

O homem detido era branco, tinha o cabelo raspado e estava usando roupas camufladas por baixo de um casaco preto. Rushdie foi levado do local de helicóptero por socorristas. A pessoa que estava entrevistando o escritor sofreu um leve ferimento na cabeça.



“Houve apenas um agressor. Ele estava vestido de preto, uma roupa preta folgada, e correu na direção dele”, disse ao Times Elisabeth Healey, 75, que estava na plateia.

O livro "Os Versos Satânicos" de Rushdie é proibido no Irã desde 1988. Muitos muçulmanos consideram a história uma blasfêmia. Um ano depois, o falecido líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu um edito, pedindo a morte de Rushdie.

Uma recompensa de mais de US$ 3 milhões também foi oferecida para quem tirasse a vida dele. O escritor passou cerca de dez anos sob proteção policial e vivendo na clandestinidade. Ele mora nos EUA desde 2000.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse em coletiva que Salman Rushdie está vivo e foi transportado para um hospital local. Ela também confirmou que o moderador do evento também foi atacado e levemente ferido.

