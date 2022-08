Divulgação/VaticanNews Papa exibe bandeira da Ucrânia

O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, conversou nesta sexta-feira (12) com o papa Francisco, que estuda realizar uma viagem a Kiev ainda neste ano.

"Falei com o papa Francisco. Atualizei-o sobre a agressão da Federação Russa contra a Ucrânia e seus crimes horríveis", escreveu o mandatário no Twitter.

"Sou grato ao pontífice por suas orações pela Ucrânia. Nosso povo precisa do apoio dos líderes espirituais do mundo, que devem transmitir a verdade sobre os atos de horror cometidos pelo agressor na Ucrânia", acrescentou.

Zelensky, no entanto, não revelou se a possível visita de Jorge Bergoglio a Kiev foi tema da conversa.

No último sábado (6), Francisco já havia se reunido com o embaixador ucraniano na Santa Sé, Andrii Yurash, que disse que a viagem poderia ocorrer antes da ida do Papa ao Cazaquistão, marcada para 13 a 15 de setembro.



O Vaticano não fala em datas, mas seu secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, confirmou nesta semana que o desejo de Bergoglio é viajar "tanto a Moscou quanto a Kiev".

"A Santa Sé tenta manter boas relações com todos para ter a possibilidade de conversar com as pessoas e enfrentar juntos as dificuldades que existem", declarou o chefe da diplomacia vaticana ao site italiano La Voce del Nordest.

"Se até hoje o papa Francisco não foi à Rússia, é porque não houve condições. Esperamos que se abra alguma brecha", acrescentou o secretário de Estado.

