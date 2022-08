Reprodução - 11.08.2022 Torre Eiffel, Paris

Um homem de 23 anos foi indiciado e cumpre prisão preventiva após o estupro de uma turista americana de 27 anos em um banheiro público no último sábado no centro de Paris, na França.



A violência ocorreu enquanto a mulher fazia um passeio à noite com o companheiro à beira do rio Sena. A região muito frequentada por turistas fica próxima da Catedral de Notre Dame e da prefeitura de Paris.

Conforme a imprensa local, pouco depois de 1h, a mulher parou para usar um banheiro público perto da ponte Louis-Philippe no quarto arrondissement. O local não fica distante dos bares da região e é bem conservado.

O jornal francês Le Parisien informou que o parceiro da vítima esperou por ela na rua. Depois de um tempo, porém, ficou intrigado com a demora da mulher para sair do local e decidiu procurar por ela.

Ao se aproximar do banheiro, presenciou ela sendo atacada e gritou por ajudar. Seguranças que trabalham na área correram para o local e a polícia também foi acionada.

O homem que acabou preso mora em Asnières-sur-Seine, nos arredores da capital francesa. Ele negou o estupro, alegando que o ato sexual ocorreu com o consentimento da mulher.

A mulher foi levada para um hospital. Depois de depor à polícia, o casal voltou para os Estados Unidos.

