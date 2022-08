Márcia Foletto/RJ - 17.05.2022 Semana começa com chuva no Rio

A força do ventania na cidade do Rio, provocada pelo deslocamento de um ciclone extratropical, assustou muita gente. Relatos em redes sociais informam que moradores acordaram durante a noite com o barulho da vento, que chegou a atingir 93,6 km/h no Forte de Copacabana, segundo o Centro de Operações Rio (COR). Na Marambaia, a rajada chegou a chegou a 84,2 km/h.

Nesta sexta-feira, o tempo na capital permanecerá instável. com céu nublado e chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos serão de moderados a fortes até o período da tarde. A temperatura máxima será de 25ºC e a mínima, de 16ºC. A cidade segue em estágio de mobilização.



O vento provocou quedas de galhos e árvores. Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, uma árvore caiu no sentido Grajaú, na altura do Hospital Cardoso Fontes. Uma faixa da Avenida Niemeyer, na altura de São Conrado, foi interditada também por causa da queda de uma árvore.

Veja os locais onde o vento foi mais forte



Entre 1h e 2h



Vento forte na estação Forte de Copacabana (57,2 km/h). Fonte: INMET

Vento forte na estação Marambaia (75,2 km/h). Fonte: INMET

Vento moderado no Aeroporto do Galeão (46,3 km/h). Fonte: REDEMET

Vento moderado na Base Aérea de Santa Cruz (44,4 km/h). Fonte: REDEMET

Vento moderado na estação Guaratiba (42,7 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento moderado na estação Vidigal (46,0 km/h). Fonte: Alerta Rio

Entre 2h e 3h

Vento moderado na Base Aérea de Santa Cruz (42,6 km/h). Fonte: REDEMET

Vento moderado na estação Guaratiba (44,5 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento moderado na estação Vidigal (48,9 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento muito forte na estação Forte de Copacabana (76,7 km/h). Fonte: INMET

Vento forte na estação Marambaia (67,0 km/h). Fonte: INMET

Entre 3h e 4h

Vento muito forte na estação Forte de Copacabana (88,2 km/h). Fonte: INMET

Vento muito forte na estação Marambaia (82,8 km/h). Fonte: INMET

Vento forte na estação Guaratiba (53,3 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento forte na estação Vidigal (63,3 km/h). Fonte: Alerta Rio

Entre 4h e 5h

Vento forte na estação Vidigal (63,3 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento forte na estação Guaratiba (62,4 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento moderado no Aeroporto Santos Dumont (62,9 km/h). Fonte: REDEMET

Vento muito forte na estação Forte de Copacabana (93,6 km/h). Fonte: INMET

Vento muito forte na estação Marambaia (84,2 km/h). Fonte: INMET

Vento forte na estação Vila Militar (56,9 km/h). Fonte: INMET

Entre 5h e 6h

Vento muito forte na estação Marambaia (78,1 km/h). Fonte: INMET

Vento moderado na estação Jacarepaguá (51,1 km/h). Fonte: INMET

Veja as ocorrências causadas pela ventania



Queda de galho no acesso à Rua Jardim Botânico, altura da Praça Ricardo Palma

Queda de árvore na Avenida Niemeyer, altura da obra, em São Conrado

Queda de galhos de árvores na Avenida Edison Passos, no Alto da Boa Vista, sentido Barra da Tijuca

Queda de galhos no Túnel Zuzu Angel, sentido Barra

Queda de galhos sobre a fiação na Avenida Atlântica, altura da Rua Almirante Gonçalves, em Copacabana

Queda de árvore na Estrada do Joá, altura do n° 256 no Joá, sentido São Conrado

Queda de árvore na Estrada do Joá, altura do n° 387 no Joá, sentido São Conrado

Queda de árvore na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, altura do Hospital Cardoso Fontes, sentido Grajaú

