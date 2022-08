Montagem iG / CSIS | Center for Strategic & International Studies / Flickr e Paul Kagame / Flickr Raila Odinga e o vice-presidente William Ruto são os principais favoritos na disputa pela presidência do país

Nesta terça-feira (9), em eleições acirradas, a população do Quênia vota pelo novo presidente do país. O veterano líder da oposição Raila Odinga e o atual vice-presidente William Ruto são os principais favoritos na disputa pelo cargo do principal motor econômico do leste da África.

Após quase uma década de governo do presidente Uhuru Kenyatta, os quenianos torcem por uma transição de poder pacífica. A preocupação com o período eleitoral, no entanto, também se deve à apreensão por possíveis fraudes e episódios de violência, como ocorreram nas últimas eleições.

De acordo com a agência de notícias AFP , mais de 22 milhões de pessoas estão previstas para votar nestas eleições, que ocorrem em meio a uma alta de preços nos alimentos e combustíveis — situação que gerou fome e grande indignação com a elite política.

Ruto, de 55 anos, disputa a presidência contra Odinga, de 77, que agora é apoiado pelo Kenyatta após uma mudança de alianças.

"Estou confiante de que o povo do Quênia tomará a decisão certa que levará o Quênia ao futuro", disse Ruto ao votar. "Depende de todos nós respeitarmos a eleição", acrescentou o vice.

Os locais de votação abriram às 6h (00h no horário de Brasília) e devem fechar às 17h (11h em Brasília).

