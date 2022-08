reprodução: Twitter Um dos ladrões usou um martelo para quebrar as vitrines

Um grupo de quatro pessoas armadas e encapuzadas roubou mais de US$ 2 milhões (equivalente a R$ 10,2 milhões) em mercadorias de uma joalheria situada no Bronx, em Nova York. A ação aconteceu em plena luz do dia, por volta de 14h40 de sexta-feira (5), e durou menos de 50 segundos.

Imagens das câmeras de segurança mostram um primeiro esperando na entrada do estabelecimento. Pouco depois ele abre a porta para os três comparsas armados, encapuzados e vestindo luvas entrarem.

Police in New York City say it took a group of thieves less than 50 seconds to steal more than $2 million worth of jewelry from a store in the Bronx.



Authorities are asking for the public's help identifying the suspects. https://t.co/cOFYmSOtFR pic.twitter.com/C3EgD3Dve7 — ABC News (@ABC) August 8, 2022

O circuito interno de TV registrou a ação do trio dentro da joalheria. Um deles aponta uma arma para o balcão posicionado de frente para a porta da rua. Enquanto isso, um outro usa um martelo para quebrar as vitrines. Um terceiro suspeito então aparece com uma bolsa vermelha para recolher as joias.

De acordo com a polícia de Nova York, os ladrões levaram "uma grande quantidade de joias com diamantes". A corporação pede informações que possam levar aos autores do roubo na Rocco's Jewelry e oferece recompensa de até US$ 3,5 mil (R$ 17,9 mil).



O estabelecimento roubado fica em uma avenida movimentada no Bronx, nas proximidades da Fordham University e na estrada do New York Botanical Garden.

