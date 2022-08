Reprodução Raio cai na região da Casa Branca e mata três pessoas

Três pessoas morreram após serem atingidas por um raio, que caiu nas proximidades da Casa Branca , em Washington, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, segundo a Polícia Metropolitana da capital americana. Uma quarta pessoa ficou ferida, mas seu estado de saúde não foi divulgado.



O raio atingiu Lafayette Square onde quatro pessoas, entre elas um casal de idosos, passeavam. Donna e James Muller, de 75 e 76 anos, estavam a turismo na cidade e morreram após serem levados ao hospital em estado grave.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022

Um terceiro homem, de 29 anos, que não teve a identidade revelada, teve sua morte anunciada nesta tarde de sexta-feira. As vítimas foram socorridas no local por bombeiros e integrantes do Serviço Secreto e da Polícia de Parques, que testemunharam o acidente.



"Estamos tristes com a trágica perda de vidas após o relâmpago em Lafayette Park. Nossos corações estão com as famílias que perderam entes queridos e estamos orando por aqueles que ainda lutam por suas vidas", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em nota.

O raio partiu de uma tempestade intensa que caiu na região da capital americana na tarde de quinta-feira. O Serviço Nacional de Meteorologia chegou a emitir um alerta para situação da área.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.