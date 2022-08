Reprodução/Twitter Governor Andy Beshear vendo a devastação em Kentucky

Com as fortes chuvas dificultando as operações de resgate, o número de mortos pelas inundações no leste de Kentucky, nos Estados Unidos, subiu para 37, informou o governador Andy Beshear em suas redes sociais.

"Terminamos o dia com mais notícias comoventes do leste de Kentucky. Podemos confirmar que o número de mortos subiu para 37, com muitos mais desaparecidos. Vamos orar por essas famílias e nos unir para abraçar nossos companheiros de Kentucky", escreveu o político.

Beshear informou que a quantidade de pessoas mortas deverá continuar aumentando à medida que as equipes de busca se espalham pelas regiões atingidas pelas enchentes. Na última segunda-feira (1º), os trabalhos foram bastante prejudicados pela chuva.

Na semana passada, mais de 20 centímetros de chuva caíram sobre algumas partes do Kentucky em 24 horas, causando inundações repentinas sem precedentes. Diversas regiões seguem inacessíveis, pois as estradas se transformaram em rios, enquanto pontes e estradas foram varridas pelas enchentes.

As inundações no leste de Kentucky são as mais recentes de uma série de eventos climáticos extremos. Em dezembro passado, quase 60 pessoas faleceram na região oeste do estado norte-americano em virtude da passagem de um tornado.

