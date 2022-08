Reprodução Biden confirma que EUA mataram Ayman al-Zawahiri em operação

Os Estados Unidos mataram Ayman al-Zawahiri, líder da al-Qaeda, em um ataque feito por um drone neste fim de semana em Cabul, capital do Afeganistão. O anúncio do sucesso da ação foi feito pelo presidente americano Joe Biden na noite desta segunda-feira, em um pronunciamento . Médico egípcio, Al-Zawahiri, foi por décadas, um dos terroristas mais procurados do planeta, acusado de ser um dos responsáveis pelos ataques de 11 de Setembro de 2001, ao lado de Osama bin Laden, também morto.

Ele foi atingido na varanda da própria casa, no centro de Cabul, às 6h18 de domingo (22h48 de sábado, horário de Brasília). Os dois disparos que foram feitos contra o alvo partiram de um drone. O míssil "macabro", modelo Hellfire R9X, também conhecido como “bomba ninja”, é um dos mais utilizados pelos Estados Unidos em ataques desse tipo.

Cada míssil Hellfire (sigle de Helicopter Launched Fire and Forget, “lançado de helicóptero, disparar e esquecer”, em tradução livre), que pode ser usado por um drone Predator ou Reaper convencional, custa cerca de US$ 150 mil (R$ 725 mil). O projétil disparado, no entanto, não contém ogiva, mas “levanta” seis lâminas em sua ponta, que giram em alta velocidade, o que pode dilacerar o alvo.

"Limitação de danos"

Desenvolvido nos Estados Unidos e com “capacidade antitanque significativa”, o míssil, que pesa 45 kg e tem 1,60m de comprimento, pode atingir um alvo localizado a até 5 km de distância. O disparo também pode ser usado para atingir alvos em movimento, como aviões e helicópteros.

Segundo o Wall Street Journal , esses mísseis foram desenvolvidos depois que o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama pediu ênfase em evitar mortes de civis em ataques aéreos feitos em países como Afeganistão, Iraque e Síria.

Ainda segundo a publicação, o Hellfire R9X é usado apenas em circunstâncias específicas, principalmente quando um líder terrorista é identificado, como foi o caso de Al-Zawahiri. Uma das principais vantagens do modelo é a limitação dos danos em comparação com mísseis convencionais, reduzindo o risco de matar civis inocentes próximos ao alvo.

Além disso, segundo a CIA, o ataque ocorreu após semanas de rastreamento e planejamento, para que apenas o alvo fosse atingido. Segundo relatos, Al-Zawahri estava em uma varanda quando foi alvejado, morrendo instantaneamente.

