Ayman al-Zawahiri foi morto pelos norte-americanos

Os Estados Unidos mataram Ayman al-Zawahiri, líder da al-Qaeda, em um ataque de drone no fim de semana em Cabul, disseram fontes do governo americano a diversos veículos de imprensa. O médico egípcio, por décadas um dos terroristas mais procurados do planeta , é acusado de ser um dos cérebros dos ataques de 11 de Setembro de 2001, ao lado de Osama bin Laden.



A morte de Al-Zawahri, que assumiu o comando do grupo terrorista após a morte de Bin Laden, em 2 de maio de 2011, ainda não foi oficialmente confirmada pelo governo americano, mas a Casa Branca emitiu um comunicado afirmando que o presidente Joe Biden fará um pronunciamento a nação às 19h30 (20h30, hora de Brasília). O ataque, contudo, foi o primeiro em solo afegão desde a caótica saída dos militares americanos do país da Ásia Central.

A retirada, que completará um ano no dia 12 deste mês, pôs fim a duas décadas de invasão que começou em outubro de 2001: na época, o governo americano acusava o Talibã, grupo extremista que governava o Afeganistão, de dar abrigo a Bin Laden.





