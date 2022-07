Reprodução/Twitter Governor Andy Beshear vendo a devastação em Kentucky





Pelo menos 16 pessoas, incluindo ao menos seis crianças, morreram nas devastadoras inundações causadas por fortes chuvas no Kentucky, nos EUA, desde quarta-feira. O número de vítimas ainda pode aumentar à medida que os esforços de resgate continuam e a chuva ainda cai no estado de mais de 4,5 milhões de habitantes, na região Sudeste do país.

"A notícia difícil é que são 16 mortos confirmados agora e ainda vai aumentar muito mais — advertiu o governador democrata Andy Beshear, em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. — Algumas casas foram completamente varridas no meio da noite enquanto as pessoas dormiam.

Mais cedo, em declarações à emissora CNN, Beshear havia dito que o número de vítimas é "devastador", acrescentando haver o temor de que o total "mais do que dobre" e que famílias inteiras podem ter sido atingidas. Centenas de pessoas perderam tudo, e levará no mínimo um ano para reconstruir as áreas afetadas, completou.

O presidente Joe Biden declarou estado de "desastre natural" em 13 condados do Kentucky e mobilizou reforços federais para apoiar as áreas atingidas por tempestades, inundações, deslizamentos de terra e rios de lama.

As chuvas no leste este do Kentucky começaram na noite de quarta, transformando estradas em rios e obrigando os moradores a buscar refúgio nos telhados de suas casas enquanto esperavam por ajuda. Outros ficaram presos devido ao aumento do nível das águas ou acabaram arrastados quando estavam no interior de seus carros.

Os serviços de emergência, ao lado da Guarda Nacional, da polícia e de reforços vindos de estados vizinhos, estão empenhados nas missões de ajuda e resgate das vítimas.

Cerca de 300 pessoas foram resgatadas em todo o estado, e em torno de 100 foram levadas em segurança por aeronaves para outras regiões. Contudo, ainda há muita água e as correntes são tão fortes "que não podemos chegar a todos", alertou o governador.

Mudanças climáticas

A previsão indica que a chuva continuará até pelo menos segunda-feira, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, por isso segue vigente o alerta para inundações.

Algumas partes do Kentucky registraram por volta de 200 milímetros de chuva em 24 horas, e, em alguns lugares, o nível dos rios subiu vários metros repentinamente, provocando enchentes e fazendo os rios saírem de seus cursos naturais.

Na região de Jackson, algumas estradas se transformaram em córregos, com carros abandonados pela cidade. Em seus pequenos vales cercados de florestas, a água barrenta inundava os terrenos, dos quais, em alguns lugares, apenas os telhados das casas e as copas das árvores eram visíveis.

Quase 23 mil pessoas em todo o estado ficaram sem eletricidade nesta sexta-feira, segundo o site PowerOutage, que coleta, registra e agrega dados de interrupção de energia ao vivo de concessionárias em todos os Estados Unidos.

Ginásios esportivos, igrejas e parques foram transformados em abrigos.

"São as piores inundações na história do Kentucky e acontecem depois dos piores tornados na história do Kentucky", lamentou Beshear.

Em dezembro de 2021, dezenas de tornados causaram destruição em cinco estados do centro dos Estados Unidos, sobretudo Kentucky, deixando dezenas de mortos.

Com o aquecimento global provocado pela ação do homem, a atmosfera passa a conter mais vapor d'água, o que aumenta as possibilidades de chuvas fortes, explicam os cientistas. Essas chuvas, associadas a outros fatores, como a impermeabilização do solo pela urbanização, favorecem as inundações.

"Acredito que a mudança climática é real", disse Beshear a repórteres na quinta-feira. "Acredito que está causando um clima mais severo".





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.