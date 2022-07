Reprodução Incêndio em albergue de Moscou deixa ao menos oito mortos

Um incêndio em um albergue em Moscou nesta sexta-feira (29) deixou 8 mortos. Segundo informações preliminares, o fogo atingiu o térreo do edifício, de 16 andares, no fim da madrugada.

Quando o fogo começou, 200 pessoas que estavam no abrigo conseguiram deixar o local às pressas.

A situação se agravou após o alarme de incêndio do albergue não funcionar. Segundo o chefe interino dos serviços de socorro de Moscou, Andrei Roumiantsev, alguns turistas não conseguiram sair do local por conta das grades instaladas nas janelas.

Em 2019 e em junho deste ano, os controles administrativos de Moscou teriam indicado violações das regras de segurança do local.

A causa do incêndio ainda não foi revelada.

