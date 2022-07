Reprodução / Twitter - 29.04.2022 Soldados russos em ação na Ucrânia

Os Estados Unidos e 37 outros países estão formando uma missão de especialistas para verificar a situação dos direitos humanos na Rússia. A informação foi divulgada pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, nessa quinta-feira.

Segundo o jornal "The Guardian", a verificação, desencadeada pela invocação do “Mecanismo de Moscou”, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), é uma resposta às ações recentes do governo de Vladimir Putin para restringir a liberdade de expressão e reunião pacífica, além de relatos de tortura de pessoas detidas na Rússia.

A missão de especialistas divulgará seu relatório ao público em setembro. Esta é a terceira vez que o "Mecanismo de Moscou" é invocado, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro.

Em abril, uma missão da OSCE – uma organização de 57 países, que inclui os ex-inimigos da Guerra Fria Estados Unidos e Rússia, bem como países da Europa, Ásia Central e América do Norte – disse ter encontrado evidências de crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos pela Rússia na Ucrânia. A missão russa na OSCE chamou o relatório de “propaganda infundada”.

