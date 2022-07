Reprodução: Google Maps Três pessoas são atingidas por disparos numa festa julina no Rio

Três pessoas foram baleadas, na madrugada de domingo, durante uma festa julina organizada por moradores da Rua Irara, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, próximo a Estrada da Água Branca. De acordo com testemunhas, um homem que não teria sido convidado foi o autor dos disparos.



Ainda de acordo com esses relatos, o suspeito chegou com bebidas e sentou em uma mesa reservada aos moradores. Ele não gostou de ser repreendido, pagou a arma e fez vários disparos, causando pânico e ferindo as vítimas, que seriam dois homens e uma mulher.

O acusado estava acompanhado de outras duas pessoas, segundo as testemunhas. Também de acordo com moradores, havia pelo menos 70 pessoas na festa, incluindo crianças e idosos. Um morador relatou ao Bom Dia Rio, da TV Globo, que o suspeito parecia estar alterado.

Uma das vítimas, identificada apenas como Luciano, levou quatro tiros e foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ele foi operado e, segundo familiares, passa bem.

Outras duas pessoas foram atingidas sem gravidade. Eles foram identificados também apenas como Thiago e Gabriela. Os dois sofreram ferimentos leves e teriam sido levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

A Polícia Militar confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que policiais militares do 14º BPM (Bangu) foram acionados para verificar ocorrência envolvendo a entrada dos três feridos por disparos de arma de fogo no Hospital Municipal Albert Schweitzer. A situação foi constatada quando os agentes chegaram na unidade de saúde.

Ocorrência foi encaminhada para a 33ª DP (Realengo), que está investigando a ocorrência.

