Reprodução/Twitter Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky presidente da Ucrânia

Os países que formam o Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - vetaram um discurso virtual do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na cúpula que será realizada nesta quinta-feira (21) em Assunção.

Segundo o vice-ministro das Relações Exteriores do Paraguai, que tem a presidência rotativa do bloco, Raul Cano, "não houve consenso" entre os líderes sobre a participação no encontro.

Cano ainda não quis apontar se houve algum veto específico e disse que todas as decisões são sempre tomadas em comum acordo.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro, Zelensky vem fazendo discursos a Parlamentos nacionais e encontros multilaterais para pedir ajuda para a defesa do país e para que a comunidade internacional puna a Rússia pela invasão.

Os países sul-americanos do bloco sempre votaram contra Moscou nas resoluções que condenavam os russos pela guerra na Organização das Nações Unidas (ONU), mas não aderiram às sanções internacionais lideradas por Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido contra o Kremlin.

