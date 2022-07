Reprodução Três pessoas morreram durante corrid de touros em Valência

Três pessoas, entre elas um turista francês, morreram em decorrência de ferimentos sofridos durante as tradicionais corridas de touros pelas ruas de Valência, na Espanha , nesta semana.

Duas das vítimas, que tinha 50 e 56 anos, morreram na terça-feira após serem atingidas por touros em um subúrbio da cidade espanhola.

No dia anterior, nesta segunda-feira, um turista francês, de 64 anos, morreu após passar 10 dias hospitalizado. Ele foi ferido por um touro na vila de Alicante.





Corridas de touros são tradicionais na Espanha e acontecem durante o verão. A mais famosa delas é a da cidade de Pamplona. Esses eventos são alvos de críticas por grupos que defendem os direitos dos animais.

Ao todo, 478 pessoas ficaram feridas em corridas do tipo neste ano. Na região de Valencia, nos últimos oito anos, 20 pessoas morreram.

* Com informações de agências internacionais

