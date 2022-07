Reprodução Thaís Ribeiro, turista mineira encontrada morta em Arraial do Cabo

A turista mineira Thais Ribeiro, de 24 anos, foi encontrada morta, na terça-feira (19), na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O corpo estava boiando na água e foi resgatado, de acordo com o relato de testemunhas, por atletas que praticavam canoa havaiana no local. O caso é investigado pela 132ª DP. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e a delegacia aguarda o laudo de necropsia.

Moradora de São Brás do Suaçuí, em Minas Gerais, Thais estaria passeando por Arraial com colegas. O corpo dela foi visto, inicialmente, por operários que trabalhavam numa obra. Eles chamaram a atenção do grupo que praticava canoa havaiana. Os atletas, então, foram até o local e resgataram Thais, levando-a na embarcação até a areia.

Policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para o local. O corpo de Thais seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML). Parentes da jovem estiveram no local para fazer a liberação. Thais deixou um filho de 3 anos.

