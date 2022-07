Reprodução: Redes Sociais Avião pousa 'de ponta-cabeça' na Somália

Um avião pouso de cabeça para baixo em Mogadíscio, capital da Somália, nesta segunda-feira (18). Todas as 30 pessoas a bordo foram resgatadas com vida, segundo a imprensa local.

A aeronave pertence à companhia aérea Jubba Airways e fazia voo doméstico que saiu da cidade de Baidoa e tinha como destino a capital Mogadíscio.

Imagens das redes sociais mostram os bombeiros atuando contra uma fumaça preta no local após a aterrizagem.

Reprodução: Redes Sociais Fumaça saindo do avião

Segundo a imprensa local, 30 pessoas estavam a bordo e todas foram retiradas do avião antes do fogo iniciar.

Reprodução: Redes Sociais Bombeiros atuando para cessar a fumaça que saía do avião

Reprodução: Redes Sociais Fumaça sendo controlada pelos bombeiros

