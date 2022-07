Montagem iG / Imagens: reprodução redes sociais - 18.07.2022 Piloto usa paraquedas em pouso de emergência

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um piloto da Bélica acionando o paraquedas de emergência para pousar uma aeronave, que acabou caindo com a ponta virada para o chão em uma rua residencial.

As imagens mostram o homem saindo do avião de pequeno porte caminhando depois de conseguir pousar a aeronave e escapar de um acidente.

Embora o profissional tenha ficado em choque com o episódio, ele sofreu apenas ferimentos leves.

Moradores de Sint-Andries, perto de Bruges, registraram a cena em um vídeo, que mostra o avião descendo pendurado pelo paraquedas.

Veja:

In Sint-Andries, bij Brugge, is vanmiddag een vlieguigje neergestort. Dankzij de parachute aan het vliegtuig(!) kon de piloot nadien gewoon naar buiten klimmen. pic.twitter.com/U9hdEmSAXQ — Vincent Wever 🇪🇺 (@vincent313) July 15, 2022

De acordo com a agência de notícias Associated Press , uma testemunha que filmou o incidente disse ter ouvido duas pequenas explosões antes de ver a aeronave descendo lentamente.





Nos últimos anos, muitos aviões de pequeno porte começaram a ter paraquedas instalados como medida de segurança, caso precisem realizar um pouso de emergência. Esses artefatos geralmente permitem um pouso horizontal, no entanto, no ocorrido da última sexta-feira (15), a cauda da aeronave ficou presa entre as linhas, fazendo com que ele pousasse de maneira inusitada.

