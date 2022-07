Reprodução - 16.07.2022 Polícia prende dois meninos de 12 anos que brincavam com arma carregada nos EUA

Dois meninos de 12 anos foram presos na manhã desta segunda-feira por suspeita de atirar com uma arma de fogo e apontá-la para um carro, na cidade americana de Oak Hill, na Flórida. As duas crianças foram flagradas com um revólver em um terreno baldio onde fizeram disparos.

A prisão dos meninos foi filmada pela câmera acoplada ao uniforme dos agentes. As imagens mostram a viatura policial se aproximando do local onde a dupla estava.

Assim que estaciona, uma policial desce do carro e grita para as crianças colocarem as mãos para cima e ordena que os meninos venham até ela imediatamente.

Quando as crianças se aproximam, a policial pede para ver as mãos dos meninos e depois revista os dois. Em seguida, a agente recolhe cinco cápsulas de revólver, todas deflagradas, e encontra uma pistola com uma munição no carregador.

O Gabinete do Xerife do Condado de Volusia informou que os policiais foram chamados por denunciantes que afirmaram ter ouvido um tiro e foram verificar se alguém estava ferido.

"Um dos meninos então apontou a arma para o carro deles, que estava ocupado por dois adultos e três crianças", diz o comunicado do xerife. Depois, um policial ouviu tiros adicionais.

As duas crianças foram detidas e acusadas ​​de disparo de arma de fogo e posse de arma de fogo por um menor de 16 anos. O menino que apontou a arma para as testemunhas também foi acusado de agressão agravada com arma de fogo.

A dupla foi encaminhada para o Departamento de Justiça Juvenil e, em seguida, levada para uma unidade de detenção de crianças e adolescentes. A arma e as munições foram apreendidos.

