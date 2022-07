Luciano Rodrigues Banco Central da China pode aplicar tecnologia de contrato inteligente ao yuan digital

As autoridades chinesas começarão a pagar a maioria das vítimas do maior golpe bancário do país, depois que centenas de clientes irritados voltaram às ruas no fim de semana para aumentar a pressão sobre o governo.

Os clientes dos quatro bancos rurais na província central de Henan e um em Anhui serão reembolsados a partir de sexta-feira, de acordo com declarações de agências locais da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China. Pessoas com depósitos de até 50 mil yuans (R$ 40 mil) serão reembolsados ​​primeiro, com o restante sujeito a aviso prévio.

Centenas de clientes de bancos protestaram no domingo depois que manifestações semelhantes eclodiram em maio e novamente no final de junho em Zhengzhou, uma cidade de cerca de 10 milhões de habitantes, pedindo às autoridades que devolvam dezenas de bilhões de yuans em depósitos em um suposto golpe. Isso levou o órgão de vigilância bancária a acelerar a elaboração de um plano para resolver os riscos, mesmo quando uma investigação policial ainda está em andamento.

"O último movimento mostra que o governo local está tentando manter a estabilidade social adiantando uma pequena quantia de pagamentos de seus bolsos", disse Liao Zhiming, analista-chefe de banco da China Merchant Securities Co.

Ele espera que pagamentos futuros de grandes somas não sejam realizados integralmente a alguns dos clientes porque os fundos não são considerados como depósitos e não serão protegidos pelo esquema de seguro de depósito do país.

Uma investigação oficial sobre o caso descobriu que a Henan Xincaifu Group Investment Holding Co., uma empresa de investimento privada com participações nos cinco credores, conspirou com funcionários do banco para receber depósitos e comercializar produtos financeiros por meio de plataformas on-line e depois transferiu o dinheiro fabricando acordos de empréstimos falsos. As contas foram congeladas como parte da investigação e os depositantes protestam desde maio porque não conseguem acessar suas economias.

Vídeos que circulam on-line mostraram manifestantes no domingo em uma agência do Banco Popular da China em Zhengzhou, capital da província de Henan, acusados ​​por uma coluna de pessoas que pareciam ser policiais à paisana. Os manifestantes arremessaram garrafas de água, houve brigas e pelo menos uma pessoa foi chutada e atacada. Outro clipe mostrava manifestantes segurando cartazes e gritando “devolva meu dinheiro”. A grande manifestação foi incomum para a China, mas a situação não parece estar fora do controle das autoridades por enquanto. A polícia disse mais tarde que prendeu mais suspeitos e apreendeu e congelou fundos e bens envolvidos no caso.



Ainda assim, não está claro se a última proposta vai reprimir o clamor popular. Alguns clientes com depósitos superiores a 50 mil yuans (R$ 40 mil) ainda estão preocupados com a possibilidade de não receberem o pagamento integral.

O regulador bancário disse que não fará pagamentos para contas suspeitas de envolver atividades ilegais ou receber altos juros de outros canais, de acordo com os avisos. A maioria dos clientes recebeu uma taxa de juros anual de cerca de 4% de seus depósitos ou investimentos neste caso, o que está em linha com os retornos dos produtos de gestão de patrimônio oferecidos por outros bancos chineses.



O governo chinês começou a reduzir o apoio implícito para os bancos para reduzir o comportamento de risco e manter a estabilidade de longo prazo do sistema financeiro. Mas as autoridades estão enfrentando um difícil ato de equilíbrio: se o público perder a confiança na capacidade dos bancos de sobreviver por conta própria ou com o apoio do Estado em caso de estresse de liquidez, isso pode precipitar exatamente o tipo de crise que as autoridades estão tentando evitar.



Estabilidade ameaçada

Bancos menores, confrontados com empréstimos inadimplentes crescentes após anos de crescimento explosivo e controles internos deficientes, são vistos como particularmente vulneráveis. A China tem cerca de quatro mil credores de pequeno e médio porte que controlam coletivamente quase US$ 14 trilhões (R$ 75 trilhões) em ativos. Mas a confiança nesses bancos diminuiu desde 2019, quando o governo apreendeu um credor pela primeira vez desde 1998 e impôs perdas a outros.

Nos últimos anos, as autoridades liquidaram 2,6 trilhões de yuans de dívidas passíveis de cobrança ​​em bancos menores, disse o CBIRC em maio. Pequim também está levantando várias centenas de bilhões de yuans para um fundo de estabilidade para socorrer empresas financeiras com problemas.



Embora seja improvável que o caso tenha qualquer efeito de transbordamento no setor bancário chinês em geral, porque os bancos rurais representam menos de 1% dos ativos totais do setor, “o tratamento inadequado da questão pode resultar em desconforto social e ameaçar a estabilidade”, escreveu Betty Wang, economista sênior do Australia & New Zealand Banking Group Ltd., em uma nota nesta terça-feira.



"Isso pode ser particularmente sensível após os bloqueios locais e antes do 20º Congresso do Partido", escreveu ela.

