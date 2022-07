Reprodução / Al Jazeera Chegada de tropas russas em Donetsk, no Leste da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de fazer civis como alvos de um ataque com mísseis, que matou 15 pessoas em Chasiv Yar. Zelensky prometeu que “a punição será inevitável para todos os assassinos russos”.

O líder ucraniano afirmou que uma operação de resgate continua encontrando “dezenas de pessoas” presas sob os escombros, depois que dois arranha-céus foram destruídos na cidade da região de Donetsk, no leste do país - novo epicentro da guerra.

"Quem dá ordens e quem as executa em cidades comuns, em áreas residenciais, mata absolutamente deliberadamente. Depois de tais golpes, eles não poderão dizer que não sabiam ou não entenderam algo. A punição será inevitável para todo assassino russo. Absolutamente para todos. O mesmo que para os nazistas", declarou Zelensky.

Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky, declarou em um post no Telegram que o ataque foi “outro ato terrorista” e que a Rússia deveria ser designada como um Estado patrocinador do terrorismo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.