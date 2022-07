Reprodução 11/07/2022 Harry Shimmin filmou a avalanche se aproximando até o último segundo antes de se abrigar

Ele estava no lugar certo, na hora certa. Ou nem tanto. O turista britânico Harry Shimmin conseguiu a façanha de filmar a avalanche que, segundos depois de começar, iria atingi-lo em cheio. Apesar de coberto pela neve, ele saiu ileso e com a gravação intacta, que ele logo postou nas redes sociais com um longo depoimento do que havia passado.

Shimmin fazia parte de um grupo formado por nove britânicos e um americano, que faziam uma visita guiada à cordilheira de Tian Shan, no Quisguistão, na Ásia Central.

Segundo ele, estava tirando fotos num ponto alto da trilha quando ouviu estalos de gelo se quebrando atrás dele. Foi quando começou a filmar, até que a avalanche chegou perto o suficiente, apenas dando tempo de ele se abrigar numa fenda.

Os outros participantes do grupo também conseguiram se proteger, sem ferimentos graves.

Em seu depoimento, ele afirma que teve consciência do risco que correu, inclusive de morte, sobretudo quando a neve o encobriu, tornando difícil até respirar. "Se tivéssemos caminhado por mais cinco minutos à frente, certamente estaríamos todos mortos", calculou.

