Sucessor de Boris Johnson será anunciado no dia 5 de setembro

O Partido Conservador do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira (11) que o nome do novo primeiro-ministro britânico será divulgado no próximo dia 5 de setembro.

As datas do processo eleitoral após a renúncia de Boris Johnson, culminado por uma série de escândalos, foram definidas pelo Comitê de 1922, um órgão eleito dentro do grupo parlamentar conservador.

Johnson, porém, só deixará o cargo de premiê quando seu substituto for escolhido.

De acordo com o deputado Graham Brady, reeleito presidente da Comissão, as candidaturas devem ser apresentadas amanhã e todos precisam ter o apoio de ao menos outros 20 deputados para participar da disputa.

Brady falou de um processo "razoavelmente rápido", indicando que as rodadas iniciais serão realizadas entre 13 e 21 de julho.





Neste período, os deputados do Partido Conservador votam em seus candidatos. Os menos votados e possíveis desistentes são eliminados até restarem apenas dois concorrentes.

O Parlamento do Reino Unido ficará em recesso de 21 de julho a setembro, período em que a votação continuará pelos correios entre os dois concorrentes finais. O anúncio do vencedor será feito no dia 5 de setembro.

Nesta data, Johnson apresentará a sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro para a rainha Elizabeth II.

