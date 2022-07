Reprodução/Agência Brasil 8.7.2022 O presidente da República, Jair Bolsonaro, durante reunião Bilateral como o Primeiro Ministro do Japão, Shinzo Abe.

Jair Bolsonaro manifestou seu pesar pelo assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe , que foi baleado durante um discurso de campanha eleitoral na cidade de Nara, na manhã desta sexta-feira (8). Ele tinha 67 anos.

O presidente decretou luto oficial de três dias. Ele afirmou ter recebido a notícia “com extrema indignação e pesar” e chamou Shinzo de “líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil”.

Confira as postagens de Bolsonaro:

- Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão. pic.twitter.com/Daeu4Qn629 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2022













Líderes mundiais lamentam assassinato



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou um telegrama de condolências à família de Abe e definiu seu falecimento como uma "perda irreparável". "As belas lembranças desse homem extraordinário ficarão para sempre nos corações daqueles que o conheceram", acrescentou.

Já o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, expressou o "mais profundo luto" de seu governo pela morte do ex-premiê japonês. "A Itália está chocada pelo terrível atentado que atinge o Japão e seu livre debate democrático. Abe foi um grande protagonista da vida política japonesa e internacional nas últimas décadas, graças a seu espírito inovador e à sua visão reformadora", disse.

Por sua vez, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou por meio de seu porta-voz que recebeu a notícia da morte de Abe com "dor e desânimo" e expressou seu luto ao premiê Fumio Kishida, aos familiares do ex-primeiro-ministro e ao povo do Japão.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, definiu Abe como "uma pessoa maravilhosa, um grande democrata e um campeão da ordem mundial multilateral". "Esse brutal e vil assassinato choca o mundo todo", acrescentou.

O premiê do Reino Unido, Boris Johnson, que está de saída do cargo, disse estar "incrivelmente triste" com a morte do ex-primeiro-ministro e declarou que sua "liderança global em tempos incertos será lembrada por muitos".

*(com informações de agências internacionais)