Reprodução / Al Jazeera Chegada de tropas russas em Donetsk, no Leste da Ucrânia

Nesta segunda-feira (6), o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, pediu que 350 mil civis deixem o local devido ao risco de um ataque russo.

“A Rússia transformou toda a região de Donetsk em um ponto quente onde é perigoso permanecer civil. Apelo a todos para evacuarem”, disse Kyrylenko em seu canal no Telegram.

A ordem de Kyrylenko vem após o presidente russo Vladimir Putin declarar vitória na captura da região de Luhansk, também ao leste. Desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, a Rússia as duas regiões como independentes e exigiu que a Ucrânia entregasse a região aos separatistas pró-Moscou.

No domingo (3), o ministério da Defesa da Rússia comunicou que as tropas russas estão controlando a região de Luhansk após capturarem a cidade de Lysychansk. As autoridades ucranianas dizem acreditar que as tropas russas devem intensificar sua presença em Donetsk.

Nesta terça-feira (5) o prefeito de Sloviansk, Vadim Lyach, relatou um bombardeio “enorme” no centro da cidade. Afirmou que 144 pessoas deixaram o município ainda na terça. Um voo levará os civis para a região de Rivne na quinta-feira (7).

Lyach reforçou que todos terão a possibilidade de deixar a cidade e pediu aos moradores que deixassem o local o quanto antes. A conquista do leste da Ucrânia é considerada estratégica para a Rússia. Além de ter saída para o Mar Negro, dá acesso à Península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

