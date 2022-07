Alagamentos Austrália: Reprodução TV australiana Imagens Alagamentos Austrália - 07.06.2022

As equipes de bombeiros da Austrália realizaram durante a noite passada terça-feira (04) pelo menos 100 ocorrências de emergência. A maioria de pessoas presas em carros, estradas inundadas ou casas que sofreram alagamentos na região metropolitana de Sydney, de acordo com comunidado da gerente do Serviço Estadual de Emergência, Ashley Sullivan.

As ordens de evacuação e avisos para que moradores se prepararem para abandonar suas casas foram dadas a 50 mil pessoas. Outros 32 mil alertas haviam sido emitidos na segunda-feira , disse o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet . A região sofre com dias de chuvas torrenciais que causaram transbordamentos em barragens e rompimento de cursos d'água, trazendo uma quarta emergência de inundação na cidade de Sydnei.

"Este evento está longe de terminar. Por favor, não seja complacente, onde quer que esteja. Por favor, tenha cuidado quando estiver dirigindo em nossas estradas. Ainda há risco substancial de inundações repentinas em nosso estado", disse Perrottet.

