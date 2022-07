Reprodução/Twitter Suspeito de 22 anos foi preso pela polícia local; investigadores não descartam terrorismo

A polícia da Dinamarca confirmou que um ataque a tiros em um shopping de Copenhagen deixou vários mortos neste domingo (3). O suspeito do crime, que foi preso pela polícia, é um dinamarquês de 22 anos. Autoridades não descartam terrorismo.

Em entrevista a jornalistas, o inspetor-chefe de polícia, Soen Thomassen, disse que era muito cedo para informar o número de mortos e feridos. De acordo com ele, o tiroteio ocorreu em vários locais do shopping Field's.

"Terrorismo não pode ser descartado", disse Thomassen.

Segundo o jornal dinamarquês Politken, pelo menos três pessoas estão sendo atendidas em um hospital de região. Testemunhas que conseguiram escapar do shopping relataram o que viram a imprensa local.

"Escutei três ou quatro estrondos. Estrondos muito altos. Parecia que os tiros estavam sendo disparados ao lado da loja", disse Laurits Hermansen ao canal de televisão DR.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram a movimentação do lado fora do estabelecimento logo após o ataque.

#BREAKING : Multiple people shot at Field's shopping centre in Copenhagen, Danish police say; large emergency operation underway pic.twitter.com/BEBrjkbST6 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 3, 2022

"Reforços policiais foram colocados em torno do shopping Field's entre o centro da cidade e o aeroporto. Estamos no local, foram disparados tiros e várias pessoas foram atingidas", disse a polícia dinamarquesa pelo Twitter, mais cedo.

A polícia bloqueou a área ao redor do shopping, onde cerca de 80 pessoas esperam para retirar seus carros, que estão estacionados no local.