Reprodução/Twitter Deslizamento em Manipur, na Índia

Um grande deslizamento de terra sobre um canteiro de obras ferroviárias em Manipur, na Índia , matou ao menos 42 pessoas, informaram as autoridades neste domingo (3). Outras 20 continuam desaparecidas.

O deslizamento ocorreu na última quarta-feira (29), mas os trabalhos de buscas e resgate estão sendo duramente afetados por conta das frequentes chuvas que atingem a área e do risco de novos deslizamentos.

Até o fim de semana, 18 pessoas foram retiradas com vida do local, mas as chances de haver novos sobreviventes é cada vez mais rara. Os trabalhos estão sendo realizados tanto com cães farejadores como com drones em toda a grande área do incidente.

A maior parte das vítimas até o momento — 27 — eram membros de um departamento do exército indiano na região, que estava na localidade para garantir a segurança das obras. Já entre os civis, estão funcionários da ferrovia e moradores.

As monções estão provocando grandes inundações também em outros estados indianos na região norte do país além de Manipur, como Assam, Meghalaya e Tripura. Em Assam, até o momento, mais de 150 pessoas já perderam a vida em deslizamentos em várias cidades.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.