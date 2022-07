Reprodução Twitter Bombardeio russo atinge igreja construída em 1526 em Donetsk - 04.06.2022

Após semanas de combates, as tropas russas conquistaram neste final de semana a província de Luhansk e expandiram os bombardios para outras regiões no leste da Ucrânia. De acordo com autoridades locais, edifícios residenciais foram destruídos e diversas pessoas foram mortas no ataque, além da infraestrutura de praticamente toda a região. Agora, a Rússia visa capturar a vizinha de Donetsk, em Donbas.

O chefe da administração de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, disse na rede social Telegram, que província sofreu bombardeios neste domingo e que pelo menos nove civis morreram e outros 25 ficaram feridos após bombardeios na região.

“Os russos mataram nove civis na região de Donetsk: seis em Sloviansk, um em Avdiivka, um em Bakhmut e um em Zaitseve. Entre os mortos estavam duas crianças: uma em Sloviansk e outra em Zaitseve. Outras 25 pessoas ficaram feridas”, disse Kyrylenko.

As forças russas devem concentrar os ataques em Sloviansk, cidade com uma população de aproximadamente 100 mil habidades em Donetsk, primeira cidade a ser tomada pelas forças apoiadas pela Rússia em 2014 e retomada após três meses por tropas ucranianas.

Com informações de agências internacionais*

