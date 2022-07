Prefeitura de Montes Claros / Divulgação - 04.07.2022 A Deam de Montes Claros, onde o suspeito foi atuado em flagrante

Um aluno de uma escola estadual em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais foi preso por tirar e compartilhar em um grupo de WhatsApp um "nude" de uma colega de turma. O caso ocorreu no fim da noite da última quinta-feira. O jovem de 18 anos foi encaminhado pela Polícia Militar para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A PM foi acionada para ir à escola pela vítima, de 21 anos. Ela contou aos agentes que viu sua foto no grupo de mensagens e descobriu que seu colega, de 18, havia divulgado a imagem. A foto foi feita sob a carteira escolar em que a aluna estava e mostra as coxas e a genitália da jovem.

A aluna confrontou o autor quando ambos estavam no refeitório e ele negou ter feito a foto e ameaçou jogar um prato na cabeça da vítima. A vítima contou aos PMs que o suspeito costuma fazer fotos de outros alunos e compartilhá-las em grupos de WhatsApp. Ela avisou a supervisão da escola sobre o ocorrido.

O telefone celular do aluno foi apreendido. Na Deam, ele prestou depoimento e foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 218-C do Código Penal (oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia).

A Deam informou, por meio de nota divulgada pela Polícia Civil, que continua com as diligências "para concluir o procedimento e enviar para a Justiça".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.