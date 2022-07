Reprodução/Instagram 1.7.2022 As pessoas estão cavando buracos gigantes na praia e saindo antes de preenchê-los

Uma nova tendência no TikTok pode ser a causa do surgimento de buracos gigantes em praias da Flórida, nos Estados Unidos. Autoridades pedem que os autores de um desafio na plataforma consertem o estrago já que podem ser perigoso para outros banhistas e até para as tartarugas marinhas.

Em Sanibel, os buracos tinham largura e profundidade de um metro e meio. “Quase caí em um”, disse uma moradora local, Allison Ward, citado pelo site ABC, que caminhava pela praia todas as manhãs quando encontrou os buracos. Ela também diz que nunca havia visto escavações como essas por lá.

A prefeita de Sanibel, Holly Smith, acredita que isso se deve a uma brincadeira do TikTok. O desafio instiga aos usuários a responderem "o quão fundo você pode cavar?". Ela acrescentou que os funcionários responsáveis por obras públicas foram acionados para repará-los.

Além disso, o Departamento de Polícia de Marco Island postou uma foto de um buraco gigante localizado ao lado de uma pá. Na mensagem, as autoridades fazem um apelo: "Por favor, volte a encher o buraco e gentilmente leve suas coisas com você. É um perigo para outros banhistas e especialmente para nossas belas tartarugas marinhas”.

