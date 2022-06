Reprodução Essa será a quinta vez em apenas três anos e meio que os israelenses serão chamados às urnas

Os parlamentares israelenses aprovaram nesta quinta-feira (30), em via definitiva, a dissolução do Parlamento (Knesset) e a antecipação das novas eleições para o dia 1º de novembro. Por 92 votos a favor e nenhum contrário, os políticos deram fim formalmente à 24ª legislatura na terceira leitura.

Durante a votação, os parlamentares rejeitaram um pedido do partido de oposição, Likud, do ex-premiê Benjamin Netanyahu, de convocar as eleições para dia 25 de outubro, mantendo o consenso da maioria.

Com a aprovação da dissolução do governo, o atual ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, será o primeiro-ministro interino até as eleições de novembro.

Essa será a quinta vez em apenas três anos e meio que os israelenses serão chamados às urnas. O partido de Netanyahu venceu as quatro anteriores, mas não conseguiu formar um governo de maioria para dar estabilidade ao país.

No último pleito, em junho do ano passado, uma coalizão de oito partidos de direita, centro e esquerda fechou um acordo para governar o país e tirar Netanyahu do poder depois de 12 anos.

Mas, um ano depois, esse grupo perdeu a maioria no Parlamento e o atual premiê, Naftali Bennett, e Lapid anunciaram a intenção de dissolver o governo para convocar novas eleições gerais.

Nesta quarta-feira (29), Bennett informou ainda que não tentará assumir o cargo novamente após as eleições de novembro.

Pesquisas de opinião indicam uma nova vitória do Likud, mas ainda não está certo que Netanyahu conseguirá ter maioria para governar Israel.

