Divulgação/Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Ucrânia Míssil russo atingiu estádio central de Mykolaiv, na Ucrânia

Um ataque russo atingiu, nesta terça-feira (28), uma base militar e um estádio na cidade ucraniana de Mykolaiv. De acordo com o prefeito, um total de 8 mísseis tiveram como alvo as instalações locais.

Em entrevista ao portal de notícias ucraniano Ukrainska Pravda, Oleksandr Senkevich, prefeito de Mykolaiv, afirmou que três dos oito mísseis foram derrubados pelo exército da Ucrânia. Os cinco outros projéteis seguiram para diferentes locais.

"Dois deles atingiram a base da 79ª brigada. Hoje, esta base está vazia, não há ninguém mas é periodicamente bombardeada por tropas russas. Um dos edifícios foi totalmente destruído, outro foi parcialmente destruído. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, nem civis nem militares", afirmou.





Oleksandr também ressaltou que um outro míssil atingiu o estádio central da cidade mas, assim como no outro alvo, ninguém estava no local no momento do ataque. Ele ainda ressaltou que o Tsentralnyi Stadion foi reformado no ano passado.

Airstrike on #Mykolaiv : residential buildings damaged - city mayor Oleksandr Senkevych. #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/2M6WygljZc — War In Ukraine (@WarInUkraine22) June 28, 2022





"Construímos um campo aquecido novinho em folha. O míssil o atingiu deixando para trás uma cratera de 15 metros de largura e 5 metros de profundidade", destacou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.