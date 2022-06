Reprodução - 24.06.2022 Vulcão expeliu resíduos enquanto grupo se aproximava da cratera

Uma mulher morreu, nesta sexta-feira, ao ser atingida por resíduos expelidos do vulcão Popocatépetl, localizado na fronteira entre os estados de Morelos e Puebla, no México. Ela estava acompanhada de outros quatro alpinista que haviam se aproximado da cratera de forma clandestina. Uma outra pessoa ficou ferida e se encontra em estado grave.

O grupo, que não tinha experiência em escaladas, foi resgatado nessa madrugada pela Polícia de Alta Montanha. As primeiras informações de que um grupo de cinco pessoas havia se acidentado chegaram às autoridades ainda na quinta-feira. O resgate foi realizado por volta de uma hora da manhã.

Em um outro vídeo é possível ver o caminho feito pelas equipes de resgate até o local onde o grupo estava. Eles aparecerem na imagem como pontos brilhantes em movimento:

A mulher morta foi identificada como sendo Diana Gabriela, de 25 anos, da cidade mexicana de Ozumba. Felipe Antonio, de 29 anos, se encontra gravemente ferido e um terceiro homem, identificado apenas como Alberto, de 33, sofreu lesões leves.

Os cinco alpinistas chegaram a ficar em uma zona de 300 metros de distância da cratera do vulcão, considerada perigosa pelas autoridades.

Segundo o Centro Nacional de Prevenção a Desastres, o vulcão se encontra na fase de alerta vulcânica Amarelo 2. Nela, há um incremento da atividade do vulcão, com a liberação de água e gás e com a queda de cinzas no entorno. É possível também nesse estágio que fragmentos incandescentes e fluxos piroclásticos, compostos de gás quente, pedra e cinzas, sejam expelidos do vulcão, bem como a ocorrência de explosões.

Ainda segundo o jornal local Milenio Puebla, o grupo teria sido levado até o local por um guia, que posteriormente abandonou os alpinistas, segundo Ana Lucía Hill Mayoral, secretaria de governo de Puebla. Não se sabe ainda seu paradeiro, nem o motivo que o fez deixar o grupo.



