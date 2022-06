Reprodução/Instagram 24.6.2022 A cobra abandonada em frente ao Parque Zoobotânico de Marabá

Uma cobra píton foi deixada em frente ao Parque Zoobotânico de Marabá, no Pará, nesta quinta-feira. O réptil estava num saco, com uma garrafa de cachaça e um bilhete: "Cuidem bem dela".

Em um vídeo postado no Instagram, o veterinário Pedro Calazans afirmou que o animal estava com a pele queimada.

"Essa é uma píton de origem africana ou asiática. Não tem no nosso bioma, no Brasil", explicou o profissional.

De acordo com ele, a cobra não é mansa:

"Seria um pet mas foi criada que nem um animal silvestre, selvagem. Ela não é 'mansona', não".

No vídeo, o réptil aparece com uma mulher, identificada como Sara. Na gravação ela diz que a píton fazia um barulho semelhante a um "rosnado".

"Eu estou tentando acalmá-la", diz a mulher.

Calazans comentou ainda sobre o abandono de animais, fato que aumentou durante a pandemia de Covid-19:

"As pessoas fazem isso para se livrar do problema, né? estão pouco se lixando. E é assim com cachorro, com animais silvestres. É só uma reflexão".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.